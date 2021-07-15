Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı proje! En iyi şekilde temsil edecekler

Birbirinden başarılı sporcular yetiştiren Türkiye’yi bir spor ülkesine dönüştürmek hedefiyle önemli adımlar atan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Faces of Turkey (Türkiye’nin Spor Elçileri) projesini de hayata geçiriyor. Bu proje ile uluslararası platformlarda sahne alan sporcuların, ülkemizi en etkili şekilde temsil edecek elçiler olarak konumlandırılması amaçlanıyor.

İLK ELÇİLER OLİMPİK VE PARALİMPİK SPORCULAR

Türkiye’nin Spor Elçileri projesi; kariyerleri ve yetenekleriyle kendi branşlarında zirvede olan, ülkemizi uluslararası platformlarda temsil eden, başarılarının yanı sıra kişilik ve itibarları ile toplumda rol model olan sporcularımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek eğitim, atölye ve etkinlikler ile ülkemizin coğrafi ve tarihi güzelliklerinin tanıtımını gönülden yapan, milli ve manevi değerlerimize, kültürel mirasımıza sahip çıkan, ülkemizin doğal ekosistemlerin yapısının bozulmadan kalması için mücadele eden, tutkulu, cesur, ilham verici, ilkeli, güvenilir ve iletişim gücü yüksek elçilere dönüşmesini sağlayacak.

Projenin ilk etabında, 23 Temmuz- 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olimpiyat ve 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan paralimpik oyunlarına katılacak olan milli sporcularımız, ülkemizin spor elçileri ilan edildi.

"HEPİNİZ GÖNLÜMÜZDE ŞAMPİYONSUNUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sporcularla yaptığı sohbetlerde olimpiyatlara giderek gönlümüzde şampiyon olduklarının altını da özellikle çiziyor. Kasapoğlu ziyaretlerinde her bir sporcuya hediye ettiği özel madalyalarla bunu vurgularken olimpiyatların aslında bir barış, dostluk ve kardeşlik festivali olduğunun altını da çiziyor.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN SPORCULARA ÖZEL MEKTUP

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik ve Paralimpik Oyunları’nda ülkemizi temsil etmek üzere yola çıkmaya hazırlanan milli sporcularımıza yazdığı mektupta projeyi şu ifadelerle özetledi:

“Spor tarihinin en köklü ve önemli organizasyonlardan birinde; ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinizden en ufak bir şüphem yok. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, birbirinden başarılı sporcuların ülkesi olan bu toprakları bir spor ülkesine dönüştürmek hedefiyle önemli adımlar atıyoruz. Bu hedefe giden yolda en büyük gücümüz siz sporcularımızsınız. Sizler, azimli, çalışkan, disiplinli Türk gençliğinin sembolüsünüz. Her biriniz, bu ülkenin aydınlık yüzlersiniz.

"SPOR ELÇİLERİMİZSİNİZ"

Ülkemize kazandıracağınız nice başarıların, madalyaların, rekorların yanı sıra; güzel ülkemize, milli ve manevi değerlerimize, kültürel mirasımıza sahip çıkmak da sizlerin sorumluluğu. Bu doğrultuda başlattığımız Türkiye’nin Spor Elçileri projesi kapsamında; sizleri milli sporcular olmanın ötesinde, ülkemizin ‘Spor Elçileri’ ilan ediyoruz.”

PROTOKOLSÜZ, SÜRPRİZ ZİYARET VE SPORCULARLA DOSTÇA SOHBETLER

Bakan Kasapoğlu bugüne kadar olimpiyatlarda yarışacak jimnastik, boks, atletizm, güreş, kadın voleybol, halter, atıcılık, yelken, okçuluk, yüzme ve judo takımlarını ziyaret etti. Ancak Bakan Kasapoğlu‘nun tüm bu ziyaretleri sürpriz bir şekilde sporcuların haberi olmadan tek başına, bürokratik kalabalık olmadan yapması dikkat çekti.

TAKIM ELBİSE YERİNE GÜNLÜK KIYAFET

Ziyaretler sırasında takım elbise yerine de günlük kıyafetleri tercih eden Kasapoğlu, sporcuların rutinini bozmadan antrenmanlarını izliyor. Dinlenme aralarında da onlarla sohbet ediyor. Sporcular bugüne kadar alışık olmadıkları bu rahatlığın kendilerini de çok mutlu ettiğini, bakanın oturup onların antrenmanlarını izlemesinin, dostça sohbet etmesinin ve tüm bunların gayet rahat bir ortamda gelişmesinin kendilerini ayrı bir şekilde motive ettiğini dile getiriyor.