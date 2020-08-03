Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 19 şehre 100 portatif yüzme havuzu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Türkiye’nin dört bir yanında başlattığı spor seferberliği kapsamında yeni tesisler kazandırılmaya devam ediyor. Bakanlık son olarak 19 ilde 100 adet portatif yüzme havuzunun yapımını başlattı.

Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Şanlıurfa’da hayata geçirilecek portatif yüzme havuzlarıyla gençler ücretsiz ve hijyen şartlarda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersi alacak.

Sağlıklı nesiller yetişecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi de tüm Türkiye’de başarıyla devam ediyor. Öğrenciler tarafından oldukça ilgi gösterilen projede öğrencilerin tamamına, insan sağlığına birçok faydası bulunan, özellikle de gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destek olan yüzme sporu öğretilerek sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi hedefleniyor. 81 ilde devam eden proje ile birlikte 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

Bakan Kasapoğlu: ‘Spor tabana yayılmalı’

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, bakanlık olarak “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” dediklerini belirtirken, “19 ilde hayata geçireceğimiz portatif yüzme havuzlarımız hayırlı olsun. Halkın yüzmeye erişimi ve yeni sporcular yetişmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sporun tabana yayılması için erişebilir olması gerekiyor ve bizler de bu bilinçle çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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