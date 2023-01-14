Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan çölyaklı öğrencilere glutensiz ürün

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Gençlik ve Spor Bakanlığı,çölyak hastası gençler için yeni bir projeyi bakanlık yurtlarında hayata geçiriyor. Bakanlık, gönüllü gençler tarafından hazırlanan glutensiz gıda paketlerini, çölyaklı öğrenciler için ülke genelindeki yurtlara gönderdi.



“#GSBHepYanında” sadece bir slogan değildir!



Bakanlık tarafından hayata geçirilen ‘’Çölyaklı Öğrencilere Destek Doluyuz’’ projesini, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kasapoğlu, gönüllü gençler tarafından glutensiz ürün paketlerinin hazırlanmasına ilişkin videoyu, ‘’Gençlerimizin hazırladığı bu eğlenceli videodaki glutensiz ürün paketleri, GSB Yurtlarımızdaki çölyaklıöğrencilerimize gidiyor. “#GSBHepYanında” sadece bir slogan değildir!’’ notuyla paylaştı.

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Gençlerimizin hazırladığı bu eğlenceli videodaki glutensiz ürün paketleri, GSB Yurtlarımızdaki çölyaklı öğrencilerimize gidiyor.



“#GSBHepYanında” sadece bir slogan değildir!🤜🏼🤛🏼 pic.twitter.com/sHza26gq8w — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) January 13, 2023