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Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan çölyaklı öğrencilere glutensiz ürün

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#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Çölyak#Glutensiz Ürün
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan çölyaklı öğrencilere glutensiz ürün
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 14:18

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bakanlık yurtlarında kalan ve gluten içeren besinleri tüketemeyen çölyaklı öğrenciler için glutensiz ürün paketleri hazırladı. Gönüllü gençler tarafından hazırlanan glutensiz gıda paketleri, ülke genelindeki yurtlara gönderildi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı,çölyak hastası gençler için yeni bir projeyi bakanlık yurtlarında hayata geçiriyor. Bakanlık, gönüllü gençler tarafından hazırlanan glutensiz gıda paketlerini, çölyaklı öğrenciler için ülke genelindeki yurtlara gönderdi.

“#GSBHepYanında” sadece bir slogan değildir!

Bakanlık tarafından hayata geçirilen ‘’Çölyaklı Öğrencilere Destek Doluyuz’’ projesini, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kasapoğlu, gönüllü gençler tarafından glutensiz ürün paketlerinin hazırlanmasına ilişkin videoyu, ‘’Gençlerimizin hazırladığı bu eğlenceli videodaki glutensiz ürün paketleri, GSB Yurtlarımızdaki çölyaklıöğrencilerimize gidiyor. “#GSBHepYanında” sadece bir slogan değildir!’’ notuyla paylaştı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan çölyaklı öğrencilere glutensiz ürün


Glutensiz gıdalar yurtlara gönderildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bakanlık yurtlarında barınma hizmeti alan öğrenciler arasında gluten içeren besinleri tüketemedikleri için çölyak hastalığına sahip öğrencilerin, ekmek, tatlı vb. besin ihtiyaçlarının karşılanması amacıylahazırladığı çalışmayı uygulamaya koydu.

Çölyak hastalığına sahip öğrencilerin yaşam kalitelerini artırmaya destek olmak amacıylahazırlanan projede öncelikle, ülke genelinde tüm yurtlarda yapılan bir anket çalışmasıyla çölyak hastalığına sahip öğrenciler tespit edildi.

Çölyaklı öğrencilerin, yurtta tüketemediği besinlere emsal olan besinleri üreten ilgili firmalarla görüşerek temin edilmesinin ardından, gönüllülerle birlikte hazırlanan glutensiz gıda paketleri, çölyaklı öğrencilere ulaştırılmak üzere gönderildi.

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#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Çölyak#Glutensiz Ürün

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