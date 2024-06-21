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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan olimpiyat kotası alan para milli sporculara tebrik

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#Osman Aşkın Bak#Paris 2024 Paralimpik Oyunları#Gençlik Ve Spor Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baktan olimpiyat kotası alan para milli sporculara tebrik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 12:39

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılım hakkı kazanan para yüzme milli sporcular Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ ile para masa tenisçi Hatice Duman için tebrik mesajı yayımladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı elde eden para yüzme milli sporcular Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ ile para masa tenisçi Hatice Duman’ı tebrik etti.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yayımlanan Bakan Bak'ın tebrik mesajında, “Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından verilen bipartite davet kotası ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Para Yüzme milli sporcularımızdan Elif İldem ile Meryem Nur Tunuğ’u ve para masa tenisçi Hatice Duman’ı tebrik ediyorum. Potansiyellerine güvendiğimiz kızlarımıza Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda başarılar diliyorum” ifadeleri yer aldı.

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#Osman Aşkın Bak#Paris 2024 Paralimpik Oyunları#Gençlik Ve Spor Bakanlığı

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