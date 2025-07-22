Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan ayakta seyirci açıklaması

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Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik ilgili paydaşlarla iş birliği ve koordinasyonun artırılması ile önümüzdeki sezona ilişkin güvenlik stratejilerinin belirlenmesini amaçlayan Spor Güvenliği Çalıştayı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının üst düzey yetkilileri, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri, 81 ilin emniyet müdürlüğü müsabaka güvenlik amirleri ile Trendyol Süper Lig'de takımı bulunan şehirlerin gençlik ve spor il müdürleri katıldı.

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BAKAN BAK: "TALEPLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALACAĞIZ"

Çalıştayın açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'ya değinerek sözlerine başladı.

Yasanın çıkmasının ardından pek çok kez düzenleme yapıldığına dikkati çeken Bakan Bak, "Bizim de içinde bulunduğumuz süreçte defalarca revize edildi. Düzenlenecek talepler varsa bunları ele alıp değerlendirelim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sporda çok önemli yatırımlar yaptığının altını çizen Osman Aşkın bak, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın futbolun içinden gelmesiyle çok önemli yatırımlar, devasa stadyumlar yaptık, pek çok uluslararası organizasyonu başarıyla gerçekleştirdik. 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Pek çok Avrupa finaline ev sahipliği yaptık. Futbolumuzu üst noktaya taşımak için paydaşlarımızla iletişim halinde olmamız gerekiyor. Spor bir endüstri ve kuralları iyi okuyup gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Kulüp yöneticilerinden gelen talepler var. Deplasman tribün kapasitesinin artırılması, kale arkalarında ayakta seyirci gibi talepleri değerlendirmeye alacağız."

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Türkiye Futbol Federasyonun önemli adımlar attığını, kulüplerle olan diyaloğun da yükseldiğini dile getiren Bakan Bak, "Futbolun olaylarla anılmasını istemiyoruz. Vatandaşların maçlara huzurlu şekilde gitmesini istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 100 drone satın aldık. Bu dronelar 81 ilde görev yapacak. Futboldan men almış, kriminal suçu olan kişilerin futbol alanlarından uzak durması için kullanacağız. Stat içindeki yatırımların gözden geçirilmesi de çok önemli. Bu çalıştayı çok kıymetli ve önemli buluyorum. kulüplerin görüşlerinin daha detaylı tartışılacağına inanıyoruz. 2026 Dünya Kupası Elemelerinde milli takımımıza, 2025-2026 sezonunda da tüm futbol kulüplerine başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.

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HACIOSMANOĞLU: "STATLARIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise, Türk futbolunu daha sağlam temeller üzerine inşa etmek için bir arada olduklarını belirtti.

Göreve geldiklerinden bu yana futbolun marka değerini yukarıya çekmek için çalıştıklarının altını çizen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Statların güvenliği önceliğimizdir. Birçok teknolojik ve yapısal yeniliği statlara adapte ediyoruz. Artık tribünlerde ve stadyum dışında futbolun kardeşlik ruhuna aykırı hareket edenler anında tespit ediliyor. Ne yazık ki zaman zaman yaşanan taşkınlıklar sadece oyunu değil toplum huzurunu da gölgelemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk futbolunun uluslararası düzeyde hak ettiği yere gelmesi gerektiğini, hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine emin olduğunu belirtmişti. Bu sadece federasyonun çabalarıyla değil, tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle olur. Bu anlamda çalıştay futbolun ruhunu koruyacak önemdedir. Yeni sezona daha etkin güvenlik önlemleriyle hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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ALİ KOÇ: "FUTBOL, ÜLKEMİZ İÇİN YALNIZCA BİR SPOR DALI DEĞİL"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç da, Türk futbolunun daha güvenli ve huzurlu bir zeminde ilerlemesi adına bir araya geldikleri için mutluluk duyduklarını belirtti.

Emniyet güçlerinin futbol ve birçok spor organizasyonu için özveriyle görev yaptığının altını çizen Ali Koç, "Futbol, ülkemiz için yalnızca bir spor dalı değil, milyonların kalbine dokunan bir değer. Bu kadar geniş bir etki alanına sahip oyunun düzenli, güvenli ve adil koşullarda oynanması için güçlü bir koordinasyon gerekmekte." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin yaşadığı zorluklar ve talepleriyle ilgili de konuşan Ali Koç, güvenlik personeli masrafları, stadyumlarda kale arkalarına ayakta seyirci alınması, bazı maçlarda deplasman taraftarlarının sayısının stat kapasitesinin yüzde 30'una çıkarılması gibi konularda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

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Ali Koç ayrıca Avrupa Kupaları'nda mücadele eden takımlara da değinerek, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz UEFA, maç formatlarında değişikliğe gitti ve artık rövanş maçları yok. Ancak özellikle Belçika başta olmak üzere Avrupa'da maçları izlemeye taraftarlarımıza ayrılıkçı bir muamele gösterilmektedir. Artık rövanş maçları olmadığı için karşılaşmalarda güvenlik bahanesiyle keyfi uygulama yapılmaktadır. Bize bu muameleyi yapan ülkelerin takımlarına bizim de benzer muamele yapmamız gerekmektedir."

Ali Koç, 3 gün sürecek çalıştayda bütün sorunları ele alarak çözümlerin üretilmesi için çaba göstereceklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a A Milli Takım forması hediye etti. Toplu fotoğraf çekimiyle açılış seremonisi tamamlandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın başkanlık edeceği Spor Güvenliği Çalıştayı, 24 Temmuz Perşembe gününe dek devam edecek. Çalıştayda sporda şiddetin önlenmesi, stadyumların ve müsabakaların güvenliği ile ilgili çalışmalar ve kulüplerin talepleri ele alınacak.