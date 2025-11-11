Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 'Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır'

Haberin Devamı

Bakan Osman Aşkın Bak, "Spor Zirvesi"ne katıldı.

Türkiye'nin son yıllardaki tesis hamlesine değinen Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, eski bir sporcu olması, gençlerle ilgili vizyoner çalışmaları ve engin tecrübesi sayesinde Türk sporunda büyük yatırımlar yapıldı. Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. UEFA ve FIFA standartlarında 41 stadyumun inşası tamamlandı. Bunun yanında spor salonu, yüzme havuzu, atletizm pisti başta olmak üzere yüzlerce spor tesisi yapıldı. Yapılmaya da devam edecek. Bunların hepsi ülkemiz açısından çok kıymetli. Bunların meyvelerini almaya başlıyoruz." diye konuştu.

Bak, 2025 yılındaki sportif başarıları hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında Türk sporunda önemli başarılar elde edildi. Kadın Milli Voleybol Takımı'mız, Dünya Şampiyonası'nda final oynadı. Genç sporculardan oluşan Erkek Milli Takımı'mızın Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'da yer alması bizim için gurur verici. Basketbolda önemli işler yapıldı. Geçen yıl dünyanın en önemli tesislerinden biri olan Basketbol Gelişim Merkezi'ni açmıştık. Bunun meyvelerini de yakında göreceğiz. Sadece altyapı takımları için 3 tane salon var. A Milli Takımı'mızın kamp yapabileceği bir kompleks oldu. Merkezinde de 10 bin kişilik bir salon var. Türk basketbolu da önemli adımlar atmaktadır. Bunun karşılığını da A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda final oynamasıyla aldık. Altyapıları çok yakından takip ediyorum. Hem voleybolda hem de basketboldaki altyapı takımları önemli başarılar elde ediyor. Tekvandocularımız geçen hafta Çin'de dünya şampiyonu oldu. Halterde Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar alındı. Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'nde final oynama başarısı bizleri gururlandırdı. Milli takımlarımız, Riyad'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele ediyor. Kazandığımız madalyalarla ilk sıradayız. Türk sporuna yapılan yatırımların karşılığını farklı branşlarda alıyoruz. Daha önce hiç final yapmadığımız branşlarda madalyalar kazanmaya devam ediyoruz."

Spora daha fazla yatırım yapılacağını vurgulayan Osman Aşkın Bak, "Gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Başta uyuşturucu olmak üzere bağımlılık ve kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmak istiyoruz. Bizim en önemli görevlerimizden biri bu. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporu etkin bir şekilde kullanmalıyız. Bize gösterilen her boş yere spor tesisi yapmaya devam ediyoruz. Her yere sporun birleştirici gücünü yaymaya çalışıyoruz. Çağımızın obezite denen bir hastalığı var. Gençlerimiz artık az hareket ediyor. Daha fazla hareket için daha fazla spor tesisine ihtiyaç var. Bunun için de ciddi yatırımlar yapıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"DÜNYA KUPASI BİLETİ ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na gideceğine inandıklarını kaydetti.

Ay-yıldızlı ekibin E Grubu'nda son 2 maçının kaldığını aktaran Bakan Bak, "Futbolda A Milli Takımı'mızın Dünya Kupası elemelerinde önemli maçları var. 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan, 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacağız. İnşallah gruptan lider çıkarız. Play-off'u garantilemiş gibiyiz. Lider çıkamazsak play-off'tan Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum." dedi.

Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarının başarılı ilerlediğini belirten Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'a başarılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ülke puanına yapılan katkılar bizleri sevindiriyor. Futbolun ortak bir değer olması, birleştirici gücü bizleri önemli bir şekilde etkiliyor. Gelecekte de çok önemli işler yapacağımızı düşünüyorum. Türkiye aynı zamanda sportif altyapısı ve organizasyon yeteneğiyle pek çok önemli turnuvayı düzenliyor. 2026'da UEFA Avrupa Ligi, 2027'de ise UEFA Konferans Ligi finali düzenlenecek. Ayrıca 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte gerçekleştireceğiz. Basketbolda Avrupa Ligi'ni kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyoruz. Daha önce Anadolu Efes de kazanmıştı. Avrupa Ligi'nde Türk basketbolu için önemli işler yapılıyor. Filenin Sultanları, Filenin Efeleri, 12 Dev Adam ve bireysel sporcuların başarıları ülkemizi gururlandırıyor. Ülkemiz tek yürek oluyor. Sporun birleştirici gücünü tabana yaymak için çalışıyoruz. 12 milyon insanımıza yüzme öğrettik. Terörsüz Türkiye kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarla artık roket seslerinin yerini raket sesleri aldı. Sporun birleştirici etkin gücünü kullanmak istiyoruz. Sporun yönetiminde ekonomik şartların önemli bir yeri var. Fair play'in ön plana çıkmasını, temiz futbol ve spor istiyoruz. Bu yüzden devlet olarak gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Aynı zamanda spor, bir diplomasi bir aracı. Sporun evrensel gücünü kullanmamız lazım."

