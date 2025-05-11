Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkish Airlines Open 2025'te CNN Türk'e açıklamalarda bulundu

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İşte Osman Aşkın Bak'ın sözleri;

Güzel bir gün. Özellikle biz spor turizmine çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Altyapımız her geçen gün güçleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi ve spora yatırımlar yapması bizim açımızdan çok kıymetli. Stadyumlarıyla, spor salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla çok ciddi bir spor devrimi gerçekleştiriyoruz.

Golf dünyada en çok izlenen spor dallarının başında geliyor. Antalya için ülkemizin turizminin potansiyeli için çok önemli bir organizasyon. Turnuva güzel başladı. Turizme önemli yatırımlar yapan bir ülkeyiz. Spor turizmine çok önem veren bir hükümetiz. Türk Hava Yolları'na ve sponsorlara teşekkür ediyoruz. Federasyon başkanımız da çok çalıştı.

Türk sporcumuzun başarılı olması da bizim için önemli. Kerem Açıkalın genç bir sporcu. Güzel bir çıkış yaptı ve bizi mutlu etti. Gençlerin bu spora ilgi göstermesi çok önemli. Gelecekte golfün önemli bir yer alacağını düşünüyorum. Çok yönlü bir spor, zorlukları da var. Türkiye olarak iş dünyasından yatırımlar çekiyoruz. Golfün turist kapasitesi ve bırakılan gelir çok yüksek. Türk Hava Yolları bayraş taşıyıcımız. Bu organizasyona da sponsor olması çok çok kıymetli.

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Bu sporun yaygınlaşması önemli. Gençlerin ilgi duyması önemli. Spor kültürünü yaymamız gerekiyor. Bu ülkenin turizm potansiyelini kullanmak ve gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Ülkenin reklamı yapılıyor. 175 ülkede yayınlanıyor. İnsanları keyiflendiren, stratejisiyle güzel bir spor.