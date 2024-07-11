Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, olimpiyatlara hazırlanan sporcuları ziyaret etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli güreşçiler ve judocularla kamp yaptıkları Kastamonu'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da yer aldı.

Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli sporcularla yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden Bakan Bak, olimpiyat hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Milli sporculara Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çok güvendiğini vurgulayan Bak, "Paris'te sizlerle birlikte olacağız. Olimpiyat oyunlarında ülkemizi mutlu edecek güzel sonuçlar alacağınıza yürekten inanıyoruz. Allah yolunuzu açık etsin." ifadelerini kullandı.

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Sporcular da Bakan Osman Aşkın Bak'a verdiği destek ve ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Milli takım antrenörleriyle de bir araya gelen Bak, sohbetin ardından milli sporcuların antrenmanlarını izledi.