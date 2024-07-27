Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Biz çılgın Türkler iyi işler yapacağız

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edecek sporculardan çok umutlu olduğunu dile getirdi.

18 branşta yarışacak sporcularımızın çok iyi hazırlık dönemi geçirdiğini belirten Bak, “Belirli branşlarda önemli işler yapacağız. Özellikle geçen yıl çok iyi bir sezon geçiren Filenin Sultanları’ndan, kadın boksörlerden ve okçulardan beklentilerimiz var. Sporcularımızın İstiklal Marşımız’ı tüm dünyaya dinleteceğine inanıyorum. Millet olarak buna ihtiyacımız da var” dedi. Paris 2024’te ay yıldızlı formayı giyecek sporcularımızın tüm Türkiye’nin desteğinin arkalarında olduğunu bilerek mücadele edeceğini vurgulayan Bak, “Millet olarak bu tür uluslararası organizasyonlarda ve milli değerlerde çok güzel birleşiyoruz. Bunun son örneğini Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gördük. Sporcularımızın hepsine başarılar diliyorum. Biz burada çılgın Türkler olarak iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Spordaki yükselişimiz artarak devam edecek” diye konuştu.

Haberin Devamı