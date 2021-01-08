Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: 'Sporun geleceğini daha da güçlendireceğiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, herkesin spora erişimini artırmak ve güçlendirmek için tesislerin sayısını daha da artırmaya devam edeceklerini söyledi.

Burdur Valiliği’nde düzenlenen ‘Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreni’nde konuşan Bakan Kasapoğlu, gençleri yarınlara daha donanımlı taşımak adına önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Burdur’daki yatırımlara ilişkin bilgi veren Kasapoğlu, “Burdur merkezimizde ve ilçelerimizde 13 sentetik sahamız, 2 yarı olimpik havuzumuz ve spor salonumuz var. 2 bin 500 kişi kapasiteli bir spor salonumuzun da inşaatı tamamlandı” diye konuştu. Bugüne dek yerel yöneticiler ve milletvekilleri ile iş birliği içinde olduklarını dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti.

KADINLARA SPOR DAVETİ

Vatandaşımızın refahı için daha çok çalışacağız. Tuzaklar kurulacak, onlara rağmen daha güçlü ve inançlı duracağız ve bugüne kadar olduğu gibi insanımızın mutluluğu için durmadan çalışacağız.” Kadın odaklı spor stratejileri ile sporu her kitleye yaymaya çalıştıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, kadınları spor tesislerine davet etti. Bunların dışında yeni ‘dev adamlar’ yetiştirmek adına ‘10 bin pota projesini’ hayata geçirdiklerini anlatan Kasapoğlu, Burdur için de 100 pota müjdesi verdi.