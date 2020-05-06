Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Yolumuza daha güçlü devam edeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bu salgın süreci bittiğinde inşallah yeni bir süreç başlayacak ve sporumuz bu sürece çok güçlü bir şekilde başlayacaktır. Madalya beklentimizi karşılama kararlılığımız var. Tüm fedakar yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

"Sporcularımızın açık alanda antrenman yapmalarını sağladık. İnanıyoruz ki spor, tüm insanlığa, ülkemize moral olarak bir şifa kaynağı olacak. Bu süreçte ve sonrasında devletimizin tüm kurumlarıyla spor camiasının yanında olacağız."

"Koronavirüs sonrası sporumuz için yeni normalin analizi olarak bu toplantının bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Spor da değişiyor ve biz de Türkiye olarak bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Gelişmiş ülkelerle, kendini ispat etmiş ülkelerle aramızdaki farkı her geçen gün kapatacağız ve onları geçme iddiamızı ortaya koyacağız. Tüm branşımızla bu iddiamızı gerçeğe dönüştüreceğiz. Gelişim, değişim demek, direnç demektir. Biz bu manada bu değişimin önünde engel tanımayacağız. Yeni bir anlayışla yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz."

"Bakanlık olarak stratejimizi üretim, üretim, üretim olarak kurguladık. Altyapının her anlamda ne kadar önemli, ne kadar kritik olduğunu vurguluyoruz. Spor dünyası içinde tüm branşları kapsayan bir milli anlayıştan bahsediyoruz. Pozisyonumuzu net almalı, saflarımızı da hiç olmadığı kadar güçlü tutmalıyız. Su akar, yolu bulur. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Biz yeter ki yolumuzdan sapmayalım. Bu süreçteki dik duruşumuz ve birlik beraberliğimiz için sizlere teşekkür ediyorum."





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