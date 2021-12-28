Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yeni spor yasasının detaylarını anlattı

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu CNN Türk canlı yayınına katıldı ve yeni spor yasasının detaylarını anlattı.

İşte Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamalar;

Federasyonlarla ilgili, başkanların görev süreleriyle ilgili ciddi bir çalışma yapıldı. Ortak akılla yürütülen bir süreç oldu. Parlamentomuz da bunun üzerinde ciddi şekilde çalışıyor. Yeni spor yasası, yılbaşından sonra TBMM'ye sunulacak. Tüm Türkiye olarak inşallah bunun sonucunu yaşayacağız. Spor yasası iyiyi teşvik etmek için olacak.

"YENİ YASA BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Spor camiasını tüm yönleriyle kapsayan bir çalışma var. Bu çalışma kapsamında pek çok konu olduğu gibi değişim dönüşüm gerektiren birçok konu var. Bu, ayrı bir yayın konusu olur. Yaptığımız çalışma, sporun tüm etkenleri için herkesin hesap verebilir olduğu bir yapıyı içinde barındırıyor. Sorumluluk sahibi herkesin rolünü açık bir şekilde ortaya koyacak. İnanıyorum ki Türk sporu için bir dönüm noktası, bir milat olacak. Tür sporundaki sürdürülemez durumun tüm yöneticiler farkında.

Türkiye'nin her branşta iddiası var. Amaç Türkiye'nin iddiasını yükseltmek. Bu süreç 84 milyonu gururlandıracak.

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"EMRE SAKÇI'YLA GURUR DUYDUK"

Bizim el birliğiyle sporun tüm iyi yönlerini ortaya çıkaracak, tabana yayacak, kültürünü yansıtacak ve bunların hepsini artırma sorumluluğumuz var. Yeni süreçte zengin olan bu potansiyeli ortaya çıkarmak için daha çok çabalayacağız.

Gaziantep'te Türkiye'nin en modern ve en yüksek kapasiteli havuzunu açtık. Avrupa'da da 5. sırada. Buradan nice şampiyonumuz ve rekortmenimiz çıksın istedik. 1 ay önce açmamıza karşın Emre Sakçı burada dünya rekoru kırdı. Yüzme, bizim en çok önem verdiğimiz branşlardan. Sonuçlarını da hep birlikte görüyoruz. Yakın gelecekte yüzmede daha çok başarı yaşayacağız. Buna inanıyoruz. Son 19 yılda yapılan tüm devrimlerin yansıması sporda görülüyor.

"ANTRENÖR ARKADAŞLARIMIZIN ÇABALARI ÇOK DEĞERLİ"

Gençlik ve Spor Bakanlığı toplumun tüm kesimlerine hitap eden etkisi var. Belde ve köylere kadar yaygın bir tesisleşme söz konusu. Devasa stadyumlar, semt sahaları, havuzlar, kortlar, gençlik merkezlerimiz var. Sayısı 400'e yaklaştı. Bu önemli bir insan kaynağı gerektiriyor. 65 bin çalışma arkadaşımız var. 10 bine yakın tesisin inşa edildiğini varsayarsak insan kaynağının takviyesini gerektiriyor. 4396 işçi, personel aldık. 25 gençlik ve spor uzmanı aldık. 250 tane antrenör aldık. Antrenör arkadaşlarımızı sevgimizi gönderiyorum. Çabaları çok değerli. 11 beslenme uzmanı alacağız.

"LİYAKAT AÇISINDAN ŞEFFAF SÜREÇ..."

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Sporda genç istihdamı anlayışımız var. Liyakat anlamında şeffaf bir süreç işleyecek. Sporda büyük değişim yaşıyoruz. Hem kariyer hem de spor yaparım dönemi olacak.