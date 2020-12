Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ritmik Cimnastik Milli Takımı'nı kabul etti

Bakanlık Merkez Bina'da gerçekleşen kabulde Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, kabulde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:



"Bilindiği gibi Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda milli takımımız 3 çember 2 labut aletinde Avrupa şampiyonu oldu cumartesi gecesi. Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar takımımızı oluşturan sporcularımız ve finallerde altın madalya kazandılar. Muhteşem bir hikayeyi, muhteşem bir başarıyı yazdılar ve tarihte bir ilki yaşanttılar. Bu sporcular şu an Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndalar. Kendi bakanlıklarındalar. Ben her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Sizler bizim iftihar vesilemizsiniz. Tabii ki sizlerin başarısında katkısı olan başta hocalarınız ve her tür özveriden kaçınmayan kıymetli aileleriniz, teknik ekip ve federasyon yönetimini bir aile olarak görüyorum ben. Bu ailede herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizler bize bir ilki yaşattınız bu alanda ve Türkiye'nin her zaman ifade ediyoruz ya her alanda iddiası olan bir ülke diye, sporcularımızın da her branşta iddiası olduğunu ve bu iddialarında da ne kadar haklı ve başarılı olduğunu ispat ettiniz. Türk gencinin, sporcusunun ve Türk kadınının gücünü gösterdiniz. Bizleri, değerli ailelerinizi ve aziz milleti büyük bir sevince boğdunuz. Her birinize teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz pandemi sürecinde şampiyonalar ertelenmişti ve her birimizin evde kalmasını gerektiren bir süreci yaşamıştık. Bize bu süreç hep bir soru olarak geldi; sporcularda bir motivasyon kaybı, bir kondisyon kaybı yaşayacak mı diye. Biz de bilakis bu süreçten çocuklarımız, sporcularımız bir motivasyonla çıkacaklar... Şükürler olsun ki bunu müsabakalar başlayınca gösterir oldular. Pandemi sürecinde bizler iş birliğimizi en yüksek seviyeye çıkardık. Ne gerekiyorsa destek, imkanların nasıl seferber edilmesi gerekiyorsa o, iletişim noktasında 7/24 iletişim ne gerekiyorsa sizlerin yanında olduk, siz de bunu çok güzel bir şekilde değerlendirdiniz. Disiplininizden, inancınızdan azminizden asla taviz vermediniz. Tabii ki aynı zamanda birbirinizle olan iletişiminizle bizlerle koordinasyonunuz da devam etti. Sizler bu aziz milletin hem bugünüsünüz hem yarını. Bizler de bakanlığımız olarak tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz."







"BİZ SPORCU BİRKAÇ BRANŞTAN İBARET SAYMIYORUZ"

Başarılı sonuçlar alan Türk sporcuları örnek gösteren Bakan Kasapoğlu, "Yüzmede Emre, dalışta Fatma, modern pentatlonda İlke, bugün de sizlerle görüşüyoruz. Bunlar inşallah devamı gelecek başarılar. Sizler ay-yıldızlı şanlı bayrağımızı göndere çektirdiniz. Bunlar çok önemli başarılar, bu başarıların tesadüf olmadığını en güzel şekilde ortaya koydunuz. İnşallah 2021 Haziran ayında Bulgaristan'da düzenlenecek bir şampiyona var. Kota mücadelesinden inanıyorum ki yine alnınızın akıyla çıkacaksınız. Bu başarıların bir tesadüf olmadığını göstermiş olacaksınız. Ülkemizin sporcu altyapısı olsun, doğru antrenör metotları olsun, uluslararası standartlardaki tesisleri olsun bu güzel tablonun sebepleri. Sayın Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından itibaren spordaki tesisleşme devrimi ve son 18 yılda tüm Türkiye'ye yayılması, lafla değil icraatla sporcuya verilen değer hamdolsun bu başarıları getirdi. Geçtiğimiz yıl İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Nazlı Savranaşı, Ferhat Arıcan'ın hem madalya hem kota müsabakalarındaki başarıları asla bu başarıların tesadüfi olmadığını bizlere gösteriyor. Gönülden inanıyoruz ki Tokyo, Türkiye'nin olimpiyat tarihinde cimnastik branşında en fazla katılımlı olimpiyat olarak tarihe geçecek. Bunlar büyük bir emeğin sonucu. Bunun başrol kahramanı siz sporcu kardeşlerimizsiniz. Türk sporcular artık dünyanın gündeminde. Biz sporcu birkaç branştan ibaret saymıyoruz. Bugüne kadar başarımız olmayan branşlarda da sesimizin sözümüzün çok çok yüksek çıktığına şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.



"MİLYONLARCA GENCİMİZ, ÇOCUĞUMUZ İLHAM ALACAK"

Bakan Kasapoğlu, tesisleşme noktasında güzel sonuçlar alındığını belirterek, "Beni heyecanlandıran konulardan bir tanesi de milyonlarca gencimiz, çocuğumuz sizlerin bu başarısından ilham alacaklar. Onlar da sizleri görerek ilham alacaklar, yarınlarımız sizlerin rol modelliğinde daha aydınlık olacak. Önümüzdeki günlerde Mersin'de Avrupa Artistik Cimnatik Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin sahip olduğu tesisler ve gerekse en yüksek hizmet kalitesi ile yapmış olduğu çalışmalar spor turizmi açısında ülkemizin marka haline geldiğini gösteriyor. Bu organizasyonu en güzel şekilde gerçekleştireceğimizi inanıyorum. Ailelerimizin siz değerli sporculara olan güveni ve desteği bizim için anlamlı ve bu çaba destek ve gayret için ailelerimizi şükranla anmak istiyorum" diye konuştu.



"EĞİTİMLE SPOR BİR ARADA OLSUN DİYE VARSA ENGEL ONLARI KALDIRACAĞIZ"

Sporcu bursu konusunda da açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Geçtiğimiz günlerde bir çalışma yapmıştık, federasyon başkanımız vardı. O çalışmalardan biri olan milli sporcu bursu. 52 vakıf üniversitesi ile çalışma yaptık. Yüzde 100 faydalanma, sporcumuz spora ayırdığı vakti çalışmaya ayıramadığı için belki istediği bölüme gitsin diye, tıp olur, hukuk olur, mühendislik olur. Biz eğitimle spor bir arada olsun diye varsa engel onları kaldıracağız" dedi.



ANKARA'YA TESİS MÜJDESİ

Bakan Kasapoğlu, Ankara'ya tesis yapacaklarını bildirerek, "Az önce size tesisleşmesen bahsettik. İstanbul'da çok modern bir tesisi bitirdik, inşallah açacağız. Bu kabul vesilesi ile şunu da ifade etmek istiyorum; önümüzdeki günlerde Ankaramıza tam teşekküllü bir cimnastik tesisi kazandırma noktasında adımlarımızı attık. Onun da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başta siz değerli sporcularımızı, hocalarımızı, federasyonumuzu başkanımızı ekinimizi canıgönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, federasyon yöneticileri ve milli takım sporcuları kendilerine destekleri için Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti. Bakan Kasapoğlu ve ay-yıldızlı cimnastikçiler toplantı sonrası fotoğraf çektirdi.

