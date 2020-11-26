Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

Beşiktaş ve Galatasaray Kulüplerinin internet sitesinde yer alan habere göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Taksim'deki ofisinde düzenlenen toplantıya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de katıldı.

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