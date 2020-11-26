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Haber Giriş: 26.11.2020 - 22:10 | Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kulüp başkanlarıyla bir araya geldi
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bir araya geldi.

Beşiktaş ve Galatasaray Kulüplerinin internet sitesinde yer alan habere göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Taksim'deki ofisinde düzenlenen toplantıya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

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