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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Cem Bölükbaşı'nı kabul etti

#Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Cem Bölükbaşı#Formula 2
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Cem Bölükbaşını kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) heyeti ve Formula 2 (F2) pilotu Cem Bölükbaşı’nı kabul etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığın Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü binasında Formula 2 (F2) pilotu Cem Bölükbaşı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı'yı kabul etti. Görüşme sırasında Bakan Kasapoğlu bir de konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında Cem Bölükbaşı’nı tebrik eden ve başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, çıtayı yükselterek hedefleri tek tek gerçekleştirerek devam edeceklerini belirterek, “Bu imkanlar 20 yıldaki strateji çerçevesinde gerçekleştirilen politikalar ve çalışmalarla muhteşem bir altyapımız var. Sporcularımız Cem gibi ilkleri gerçekleştirerek bu altyapıyı en güzel şekilde değerlendiriyorlar. Önce kurdukları hayaller, sonrasında o hayallerin peşinden her şartta koşmaları, takip etmeleri bizleri mutlu ediyor ve gördüğünüz gibi Cem Bölükbaşı kardeşimiz bu anlamda ülkemizi Formula 2 seviyesinde temsil edecek ilk Türk pilotu olarak yanı başımızda. Ben kendisini tebrik ediyorum. O hem bir başarıyla performansını ortaya koydu. Aynı zamanda da spor, otomobil, pilot camiasının, otomobil sporlarının gönlünü kazandı, saygılarını kazandı. 4 gün sonra Bahreyn’de de ilk Formula 2 yarışına çıkacak. Kendisine başarı diliyorum. Ben onun en güzel en içten bir şekilde başarıyla bir gurur tablosu olarak ülkemize bir mutluluk yaşatacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Görüşmenin ardından Bakan Kasapoğlu’nun katılımıyla basına kapalı olarak TOSFED’in Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı, 4 gün sonra 18-20 Mart tarihlerinde Bahreyn’de ilk Formula 2 yarışına çıkacak.

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#Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Cem Bölükbaşı#Formula 2

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