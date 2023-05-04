Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Bu seferberliğin dünyada benzeri yok

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amatör spor kulüplerini Türk sporunun kalbi olarak gördüklerini ifade ederek, dün 13 bin 965 kulübe toplam 345 milyon lira nakdi destek verdiklerini açıkladı. Bakanlığı tarafından İzmir’de düzenlenen Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı’nda konuşan Kasapoğlu, yurt çapındaki tesisleşme hamlesine dikkat çekip şunları söyledi: “En ücra köyden, en büyük metropole kadar ülkemizin dört bir yanını Gençlik ve Spor Bakanlığımızın eserleriyle donattık.

81 İLDE 8 BİNDEN FAZLA TESİS

81 ilimizde 5 yılda 8 binden fazla tesisi milletimizle buluşturduk. Stadyumlar, sahalar, salonlar, kortlar, pistler, yurtlar, kamplar, gençlik merkezleri ve yüzlerce proje. Gururla ifade etmem lazım ki bu alanda böyle bir tesisleşmenin, böyle bir seferberliğin dünyada eşi benzeri yok.”

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AMATÖRLERE 345 MİLYON TL

Amatör kulüplere verdikleri destekleri anlatan Kasapoğlu, “Bugün 13 bin 965 kulübe toplam 345 milyon lira nakdi destek veriyoruz. İzmir’deki kulüplerimiz, 21 milyon 350 lira alacak. Büyük bir malzeme desteğini de yine 13 bin 965 kulübümüze sağlıyoruz” dedi.

İZMİR'E TOPLAM 1 MİLYARLIK TESİS

İzmir'de açılışı yapılacak tesisler hakkında bilgi veren Bakan Kasapoğlu, “6 öğrenci yurdu, spor salonları, 6 gençlik merkezi, bir havuz, bir atletizm pisti, 2 basketbol, voleybol sahası, 15 futbol sahası, 81 halı saha ve 91 basketbol sahasını İzmir’e kazandırıyoruz. 1 milyar liradan fazla yatırım. 7/24 açık olacak tesisler hayırlı uğurlu olsun” dedi.