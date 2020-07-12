MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'dan Hatayspor'a kutlama
GeriFutbol Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'dan Hatayspor'a kutlama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 22:18,Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'dan Hatayspor'a kutlama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'dan Hatayspor'a kutlama
Abone Olgoogle-news

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"TFF 1. Lig şampiyonu olarak 53 yıllık tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkan Hatayspor camiasını yürekten kutluyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen başta futbolcuları, teknik heyeti, kulüp yönetimini ve Hataylı kardeşlerimi tebrik ediyor; yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor Kulübüne başarılar diliyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğludan Hatayspora kutlama

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle