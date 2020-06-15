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Haber Giriş: 15.06.2020 - 10:14,Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Muslera için geçmiş olsun telefonu

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Muslera için geçmiş olsun telefonu
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera için Galatasaray Spor Kulübü ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ı arayarak geçmiş olsun diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor Galatasaray maçının 14. dakikasında sakatlanan Fernando Muslera için Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Fernando Muslera’nın sakatlığı hakkında Abdurrahim Albayrak’tan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Muslera’nın bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Galatasaray'da Muslera şoku! 6 ay sahalardan uzak kalacak...Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Fernando Muslera sakatlandı. Uruguaylı kaleci oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye götürüldü. Sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera 6-8 ay sahalardan uzak kalacak.
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlundan Muslera için geçmiş olsun telefonu

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