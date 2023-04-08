Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Türk futbolu kısır tartışmalardan kurtulmalı'

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde Süper Lig’de yaşanan tartışmalarla ilgili “Türk futbolunun kısır tartışmaları, rutini bir tarafa bırakması lazım” dedi. Altınordu’nun ev sahipliğinde düzenlenen U12 İzmir Cup’ın açılış töreninde konuşan Kasapoğlu “Türk futbolunun yönetimsel anlamda önüne daha büyük hedefler koyarak yoluna devam etmesi lazım. Hükümet olarak, devlet olarak elimizi taşın altına koyduk” diye konuştu

Akademiler çok önemli

Türk futbolunun geleceği açısından akademilerin çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye dünyanın en genç ülkelerinden biri. Müthiş bir potansiyele, potansiyelle birlikte olağanüstü imkanlara sahibiz. Tesis seferberliği ve devrimini yaptık. Dev projeleri, yenilikçi pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Gençlerimizi yetenek havuzunda takip ediyoruz, destekliyoruz. Çabalarımız birlikte büyüteceğiz.”

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ÇOCUKLARIMIZ ŞAMPİYONLAR LİGİ

İzmir Cup’ta çok yetenekli ve değerli sporcuların yer aldığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Bu şampiyonada çocuklar Şampiyonlar Ligi mücadelesi ortaya koyuyor. 41’i yabancı 72 takım mücadele edecek” dedi.