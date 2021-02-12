MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tenis HaberleriGençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu söz vermişti, tenis tutkunu Sarıbal Mahallesi tenis kortuna kavuştu!
GeriTenis Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu söz vermişti, tenis tutkunu Sarıbal Mahallesi tenis kortuna kavuştu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tenis
DHA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 10:54 | Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu söz vermişti, tenis tutkunu Sarıbal Mahallesi tenis kortuna kavuştu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu söz vermişti, tenis tutkunu Sarıbal Mahallesi tenis kortuna kavuştu!
Abone Olgoogle-news

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tenisle tanışan ve kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallayan köylülere verdiği tesis sözü gerçekleştirildi. Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla Sarıbal Mahallesi'nde yaptırılan tenis kortu ve halı sahanın yapımı 1,5 ayda tamamlandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaklaşık 100 haneli Sarıbal Mahallesi'nin sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle köylerinden dışarı çıkamayınca boş zamanlarını değerlendirmek için arayışa girmiş, beden eğitim öğretmeni Yusuf Avcıbaşı'nın yönlendirmesiyle tenisle tanışmıştı. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Sarıbal Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, boş bir arazinin zemini üzerinde kendi imkanlarıyla toprak kort yaptı. Yöresel kıyafetleri ile sahaya giren vatandaşlar, öğretmen Yusuf Avcıbaşı'nın verdiği eğitimler sayesinde tenis oynamayı öğrendi. Daha sonra vatandaşlar, yöresel kıyafetlerle tenis oynarken çekilen fotoğraf ve videolarıyla gündeme geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu söz vermişti, tenis tutkunu Sarıbal Mahallesi tenis kortuna kavuştu

BAKAN KASAPOĞLU TENİS KORTU VE HALI SAHA YAPILMASI İÇİN TALİMAT VERDİ

Sarıbal köylülerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıbal Mahallesi'ne halı saha ve tenis kortu yapılması için talimat verdi.

Bakan Kasapoğlu'nun "Şanlıurfa Viranşehir'deki görüntüler beni çok mutlu etti. İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp, çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz" ifadelerinin ardından köyde halı saha, voleybol ve tenis kortunu içeren çok amaçlı iki sahanın yapılması için harekete geçildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan tesisin inşaatı 1,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu söz vermişti, tenis tutkunu Sarıbal Mahallesi tenis kortuna kavuştu

"TÜM BRANŞLARIYLA ÜLKEMİZİN HER YERİNDE SPORU YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahada tenis oynayan Sarıbal köylülerini gördüğünde çok mutlu olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın spor yapma isteği bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Viranşehirli vatandaşlara verdikleri tesis sözünü 1,5 ayda tamamladıklarını ifade ederek, "Tüm branşlarıyla ülkemizin her yerinde sporu yaygınlaştıracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizin, çocuklarımızın bulunduğu her yere tesis yapılması hamlemiz artarak sürecek. Viranşehir'de yaptığımız tesisler yeni yıldızların, yeni şampiyonların yetişmesine vesile olacaktır. Tesislerimiz hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu söz vermişti, tenis tutkunu Sarıbal Mahallesi tenis kortuna kavuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu söz vermişti, tenis tutkunu Sarıbal Mahallesi tenis kortuna kavuştu

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle