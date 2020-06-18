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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 11:06,Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Muslera'yı ziyaret etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Muslera'yı ziyaret etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilen Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta bacağı kırılan ve ameliyat edilen Uruguaylı kaleci Muslera'ya, tedavi gördüğü hastaneye giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da bulundu.

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Fernando Musleranın doğum günü hastanede kutlandı
Fernando Muslera'nın doğum günü hastanede kutlandı

Sosyal medya hesabından Muslera'yı ziyaret ettiği fotoğrafı paylaşan Kasapoğlu, "En kısa zamanda, sahalara daha sağlıklı bir şekilde döneceğinden hiç şüphemiz yok. Geçmiş olsun Muslera." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Muslerayı ziyaret etti

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