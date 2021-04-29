Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Kütahya'yı farklı bir boyuta taşıyoruz'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün Ankara’da Kütahya Valisi Ali Çelik, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Kütahya heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Kasapoğlu, Kütahya’ya yapılacak spor ve gençlik tesisleri ile ilgili şunları söyledi: “Spor salonları, gençlik merkezleri, merkez ve ilçelerde 80’e yakın semt sahaları, tenis kortları, havuzlar var. Gençlik ve spor yatırımlarında Kütahya’yı farklı bir boyuta taşıyoruz. Elbette bugünkü yatırımlarımız çok değerli ama ondan sonra da tüm Kütahya’nın yanında olmaya devam edeceğiz.”

BiR DEĞİL BİRKAÇ BRANŞ

Bakan Kasapoğlu, Türk sporundaki gelişime dikkat çekerek, “Önceki yıllarda yarışacak sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün tüm dünya tarafından tanınan sporcularımız var. Tüm gayretimiz bu yönde, bugünkü tesis yatırımlarımız yine bu çerçevede. Sadece birkaç branş değil pek çok branşa hitap edecek çalışmalarımız var” dedi.

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