Gençlik ve Spor Bakanı Kasaoğlu'ndan Siirtli çocuklara çifte sürpriz!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Siirt’te geçtiğimiz aylarda kendi imkanlarıyla yapmış oldukları voleybol sahasında spor yapan gençlerin bu görüntülerinin medyada yer almasının ardından harekete geçerek, spor sahası yapılması için ilgililere talimat vermişti.

MÜJDEYİ VERDİ

Bakan Kasapoğlu daha sonra bu durumu sosyal medya hesabından, “Filenin genç sultanlarına, genç efelerine selam olsun. Size yalnız voleybol değil, futbol ve basketbol sahalarının da içinde olduğu bir tesis yapacağız” sözleriyle müjdelemişti. Sahanın yapılmasının ardından Siirt’i ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, soluğu spor tutkunu gençlerin yanında aldı.

HEDİYELER VERDİ

Bakan Kasapoğlu’nu karşılarında gören gençler büyük bir şaşkınlık yaşarken, yeni yapılan ve ‘Lastikpark’ adı verilen sahalarında Kasapoğlu ile voleybol maçı yapmanın mutluluğunu da yaşadılar. Bakan Kasapoğlu, maç öncesi ve sonrasında sohbet ettiği çocuklara ayrıca tablet ve milli takım forması hediye etti.

Siirtli çocukların isteğini yerine getiren Bakan Kasapoğlu, kenti ziyaretinde onlarla voleybol maçı yaptı.

Bakan Kasapoğlu, voleybol maçı öncesi ve sonrasında sohbet ettiği çocuklara tablet ve milli takım forması armağan etti.