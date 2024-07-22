Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: 2024 olimpiyatları ülkemiz için ‘ilk’lere sahne olacak

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Paris’te yapılacak 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın Türk sporu adına ‘ilk’lere sahne olacağını söyledi. Oyunlara toplam 102 sporcu ile katılacağımızı hatırlatan Bakan Bak, şöyle konuştu: “Paris 2024, kadın boks ve kadın güreş milli takımlarımızın en fazla sporcu ile katıldığı olimpiyat olacak. Atıcılıkta ilk defa 7 sporcu ile yarışacağız. Judoda da olimpiyat tarihimizde ilk kez 8 sporcu ile katılacağız. Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımımız, tarihimizde bir ilki başararak takım halinde olimpiyat kotası aldı.

ÜNAL, YILDIRIM, ERBiL VE ÖZBAY TÜRK SPOR TARiHiNE GEÇTi

Modern petlantonda Buğra Ünal, olimpiyatlara gitmeye hak kazanan ilk erkek sporcumuz oldu. Yine pentatlonda önemli başarılara imza atan İlke Özyüksel Mihrioğlu ile birlikte bu branşta da tarihimizde ilk kez 2 sporcu ile olimpiyat oyunlarına katılıyoruz. Eskrimde Enver Yıldırım, erkekler kılıç disiplininde kota alarak katılan ilk sporcumuz oldu. Nisanur Erbil de olimpiyat tarihimizde kılıç disiplininde ülkemizi temsil edecek ilk kadın sporcumuz. Kürekte Elis Özbay kadınlar tek çifte sınıfında için kota kazandı ve ülkemizi Olimpiyat Oyunları’nda temsil edecek ilk kadın kürek sporcusu oldu.”

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SPORUN GELiŞMESi iÇiN YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK

Türkiye’de sporun gelişmesi ve büyümesi için yapılan yatırımların devam edeceğini belirten Bakan Bak, bu yolda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını vurguladı. Bak, şöyle devam etti: “Sporcularımızın azmi sayesinde her branşta önemli başarılar elde ediyoruz. Türkiye’nin spor alanında yükselişini hep birlikte izliyoruz ve daha büyük kazanımlar elde etmek için yılmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda da sporcularımızın önemli başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum. Şimdiden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”