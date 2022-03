Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ni açtı

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Silivri’de yapımı tamamlanan Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılışını yaptı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kasapoğlu, “Silivri’yi gençlik ve sporda güçlü kılacak muhteşem bir eserle buluşturmanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. Bu mutluluk hepimizin. Biliyorsunuz spor hem bireyler hem de kitleler üzerinde dönüştürücü, iyileştirici bir güce, etkiye sahip. Spor sadece profesyonel anlamda kazanılan kupalar, madalyalar demek değil. Günlük yaşamın bir parçası haline getirilen sporun, insan hayatının tüm alanları üzerinde olumlu bir etkisi var. O yüzden biz sadece profesyonel sporu önemsemiyoruz. Sporun 7’den 77’ye kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, vatandaşlarımızın günlük yaşamının bir parçası olsun istiyoruz. Tüm tesislerimizi de bu perspektifle hizmete alıyor, yönetiyoruz" şeklinde konuştu.



"Türk sporu için üstün bir çaba ve azimle çalışmaya devam edeceğiz"

Haberin Devamı

Spor yapan çocukların eğitim hayatında daha başarılı olduğunu belirten Kasapoğlu, "Sporla beraber gelen değişim ve dönüşümün büyüleyici etkisi, çalışmalarımızı daha öteye taşıma noktasında bize daima motivasyon kaynağı olmuştur ve olmaya da devam ediyor. Türkiye için, milletimiz için, Türk sporu için üstün bir çaba ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Geldiğimiz noktayı önemsiyoruz. Dünyada sporun gelişimini sağlayan 4 ana eksen var. Bunlardan birincisi modern tesis, ikincisi yetenek taraması ve yönetimi, üçüncüsü modern antrenman tekniklerinin uygulanması, dördüncüsü de motivasyon ve spor psikolojisi. Övünerek söylüyorum ki biz bu 4 ana eksinin her birinde dünyaya örnek olacak çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.



"Türkiye, cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde tesis devrimi gerçekleştirdi"

Kasapoğlu, sporu herkes için ulaşılabilir kılma hedeflerini gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Modern tesis demek bazen yeterli olmayabilir. Türkiye özellikle son 20 senede Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde tesis devrimi gerçekleştirdi. Bugün ülkemizin her bir köşesine spor tesisi inşa etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporu herkes için erişilebilir kılmak, bizim için en önemli hedefti, biz bunu başardık. Stadyumlar, tenis kortları, gençlik merkezleri, yüzme havuzları, voleybol ve basket sahaları, jimnastik, güreş salonları, geleneksel spor tesisleri ve nicelerini halkımızla buluşturduk. Türkiye, geçtiğimiz yaz Tokyo’da bu tesisler ve yatırımlar sayesinde kendi olimpiyat tarihinin en başarılı neticelerini aldı. Her bir sporcumuzla gurur duyuyoruz" açıklamasını yaptı.



"İstanbul’a spor yatırımlarımızla mühür vurmaya devam edeceğiz"

Haberin Devamı

Son 20 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, şu ifadelere yer verdi:



"Doğu, batı, kuzey, güney demeden tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yanını stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, spor salonları, kortlar, kayak merkezleri ve mahalle tipi spor alanlarıyla donattık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gücü, pratikliği, yerel yönetimlerle gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle bunları başarıyoruz. Bir uçtan bir uca İstanbul’a spor yatırımlarımızla mühür vurmaya devam edeceğiz. Her bölgeye, her şehre, her ilçeye hizmetlerimizle iz bırakmaya devam edeceğiz. Silivri için de 3 yıl önce bir söz vermiştik. Silivri’de bir yarı olimpik havuzu açacağız demiştik, Allah’a hamdolsun bugün o sözü hep birlikte yerine getiriyoruz. İşte tenis ve basket sahaları, yarı olimpik yüzme havuzu, jimnastik salonu, antrenman salonları ve bütün imkânlarıyla Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri, tüm Silivrili vatandaşlarımızın emrindedir. Hayırlı uğurlu olsun."



"Naim Süleymanoğlu, vatanına, değerlerine, sadakatle, muhabbetle, samimiyetle bağlıydı”

Haberin Devamı

Naim Süleymanoğlu'nun dünya spor tarihinin en önemli isimlerinden biri olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Naim Süleymanoğlu’nun hayatı ‘bir şampiyon nasıl yetişir?’ sorusunun da cevabı aynı zamanda. İnanmak, çok çalışmak ve kazanmaya odaklanmak. Sevgili gençler, Naim Süleymanoğlu’nun adı sadece bu tesisin tabelasında kalmasın. Onun bu özelliklerini de aklınızın bir yerinde hep tutun. İnanın, çok çalışın ve kazanmaya odaklanın. Naim Süleymanoğlu, vatanına, değerlerine, sadakatle, muhabbetle, samimiyetle bağlıydı. Zor günlerden, yollardan geçti ama dünyaya iz bıraktı. Türk dünyasının ümidiydi” değerlendirmesini yaptı.