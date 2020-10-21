Gençlerin sağlığını tehlikeye atan korsan U maçlarına TFF’den şikayet

Gelişim Ligleri’nde Maçların oynanmamasını fırsat bilen bazı kişiler, Akademi Ligleri olarak bilinen U10, U11, U12, U13 ve U14 kategorilerinde turnuvalar düzenlemek için hareke geçti. İnternet siteleri ve sosyal medyadan duyurularda bulunulurken kulüplere katılım için davetiyeler yollandığı belirlendi.

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın genelgelerine aykırı olarak düzenlenmek istenen bu tür organizasyonlar için tek yetkili olan TFF’den de yazılı hiçbir onay alınmadığı ortaya çıktı. Ülkemizin salgın hastalıkla verdiği örnek mücadeleye gölge düşürecek bu organizasyonların önüne geçmek için harekete geçen Futbol Federasyonu’nun ilgili devlet kurumlarına organizasyonların önlenmesi için şikayette bulunduğu öğrenildi.

10-14 yaş arasındaki çocukların sağlığını tehlikeye sokan bu tür organizasyonlara katılım göstermemesi için de kulüplerin uyarıldığı belirtildi. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında henüz başlatılmayan amatör müsabakalarla ilgili pandemi süreci yakından takip ediliyor.

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