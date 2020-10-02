Gençlergücü’nden gençlere ücretsiz futbol eğitimi!

Çalışmalar Güngören Belediyesi’ne ait Güneştepe Spor Tesisleri’nden gerçekleştirildi. Kulüp, maddi imkanı bulunmayan öğrencilerin tüm spor malzemeleri de karşılama kararı aldı.

Kulüp Başkanı Özgür Subaşı yaptığı açıklamada “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınında, maddi ve manevi anlamda sıkıntıda olan ancak spor da yapmak isteyen gençlerimize, onların yanında olduğumuzu gösterme adına ücretsiz futbol okulu başlattı. Daha önce hiçbir kulüpte lisans çıkarmamış, 2000-2010 arası doğumlu gençlerimizi kulübüme bekliyoruz. Hatta imkanı olmayan öğrencilerimizin de kramponundan eşofmanına kadar tüm malzemelerini kulüp olarak biz karşılayacağız. Amacımız Türk futboluna katkı sağlamak, profesyonel kulüplere futbolcu yetiştirmek. Bugüne dek başkanlığım döneminde birçok genç kardeşimizi iyi takımlara transfer ettik. Sporcularımla her daim gurur duyuyorum. Gençlergücü Kulübü olarak yılın 12 ayı çalışıyoruz” dedi.

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