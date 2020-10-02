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Futbol
Efkan BUCAK
Haber Giriş: 02.10.2020 - 14:19 | Son Güncelleme:

Gençlergücü’nden gençlere ücretsiz futbol eğitimi!

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Gençlergücü’nden gençlere ücretsiz futbol eğitimi!
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İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü, 2000-2010 arası doğumlu olan ve spor yapmak isteyen tüm gençler için ücretsiz futbol okulu projesini başlattı.

Çalışmalar Güngören Belediyesi’ne ait Güneştepe Spor Tesisleri’nden gerçekleştirildi. Kulüp, maddi imkanı bulunmayan öğrencilerin tüm spor malzemeleri de karşılama kararı aldı. 

Kulüp Başkanı Özgür Subaşı yaptığı açıklamada “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınında, maddi ve manevi anlamda sıkıntıda olan ancak spor da yapmak isteyen gençlerimize, onların yanında olduğumuzu gösterme adına ücretsiz futbol okulu başlattı. Daha önce hiçbir kulüpte lisans çıkarmamış, 2000-2010 arası doğumlu gençlerimizi kulübüme bekliyoruz. Hatta imkanı olmayan öğrencilerimizin de kramponundan eşofmanına kadar tüm malzemelerini kulüp olarak biz karşılayacağız. Amacımız Türk futboluna katkı sağlamak, profesyonel kulüplere futbolcu yetiştirmek. Bugüne dek başkanlığım döneminde birçok genç kardeşimizi iyi takımlara transfer ettik. Sporcularımla her daim gurur duyuyorum. Gençlergücü Kulübü olarak yılın 12 ayı çalışıyoruz” dedi.

 

Gençlergücü’nden gençlere ücretsiz futbol eğitimi

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