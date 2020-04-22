Gençlere futbol oynamak serbest

Spor Arena/Efkan BUCAK - Salgın döneminde bahisçilerin imdadına yetişen (!) ülkelerden biri İsveç’ti. Ülkede salgın tedbirlerine rağmen maksimum 50 seyirci ile hazırlık maçlarına izin verilmekte. İsveç Futbol Federasyonu normale dönme yolunda bir önemli adım daha attı ve U16 ve U19 arası tüm altyapı liglerini başlattı. Geride kalan hafta sonu, 5071 takımın ve yaklaşık 80 bin oyuncunun katıldığı Erikscupen Kupası start alırken, 2000’i aşkın maç oynandı. İsveç Futbol Federasyonu Yetkilisi Björn Eriksson, sağlık bakanlığından altyapı maçları için onay çıktığını belirterek, “Planlanan karşılaşmaların yüzde 95’i oynandı. Bunu, çocukların iyiliği için yapıyoruz. Maçlara en fazla 50 seyirci alınacak. Şu anda 2001 ve sonra doğumlular için futbol serbest” dedi. Bununla beraber maçlarda el sıkışmak ve sarılmak yasak.

YASAĞA RAĞMEN KUTLAMA

Komşuda futbol aşkı bir başka... Geçtiğimiz haftalarda bir AEK taraftarı yeni statlarını inşaatını görmek için sokağa çıkma yasağını delmişti (Neyse ki cezasını kulüp ödedi). Bu sefer de PAOK taraftarları, yasağa rağmen kulübün 94. kuruluş yıldönümünü topluca kutlayınca

polis müdahalesiyle karşılaştı. Yaklaşık 200 siyah beyazlı taraftar Toumba Stadı’nın önünde polisle çatışırken, bir kişi tutuklandı. Diğer taraftarların da para cezası aldığı belirtildi. Ancak sayı bu kadar fazlayken PAOK’un AEK gibi taraftarların cezasını ödeyip ödemeyeceği belirsiz!

HERKES MALZEMESiNi YIKASIN!

Çekya’da da kulüpler antrenmanlara başladı. Sparta Prag da bunlarda biri... Başkent ekibinde futbolcular antrenmana maskeyle gelirken üçerli sekiz gruba ayrılarak çalıştılar. Diğer kulüplerden farklı olarak Sparta’da yönetim tüm futbolcuların spor malzemelerini evlerinde kendilerinin yıkamasını şart koştu.

CELLINO’YA RAĞMEN SEZONA DEVAM!

Her ne kadar Brescia Başkanı Massimo Cellino “Küme düşmek umurumda değil, lig devam ederse maçlara çıkmayacağız” dese de aralarında Brescia’ın da olduğu 20 kulübün oluşturduğu Serie A Lig Birliği, 2019-2020 sezonunun tamamlanması konusunda oy birliğine vardı. Birliğin sitesinden yapılan açıklamada, hükümetin gerekli izni vermesi durumunda, ilgili kurulların belirlediği sağlık ve güvenlik kuralları çerçevesinde, kulüplerin ve lig yönetiminin 20192020 sezonunu tamamlama niyetinde olduğu kaydedildi.

HOLLANDA LiGi KEPENK KAPATTI

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Eredivisie de dahil olmak üzere, tüm profesyonel futbol karşılaşmalarının 1 Eylül’e kadar yasaklandığını söyledi. Hollanda Futbol Federasyonu, daha önce 1 Haziran’a kadar tatil edilen liglerin, seyircisiz oynanacak maçlarla tamamlanması görüşünü sunmuştu.

LUKAKU: 25 iSMiN 23’Ü HASTAYDI!

Inter’de forma giyen Romelu Lukaku, İtalya’da henüz yeni tip koronavirüsün tespit edilmediği geçen aralık ayında takımdaki 23 oyuncunun hastalık belirtisi gösterdiğini söyledi. Flaş bir iddiada bulunan Belçikalı yıldız futbolcu, “Aralık ayında bir hafta aramız vardı ve döndüğümüzde 25 oyuncudan 23’ü hastaydı. Şaka yapmıyorum O dönem Kovid-19 testi yapılmadığı için gerçeği asla bilemeyeceğiz” dedi.

FORMALAR MiNiK LUIGI’DEN

İtalya Serie B takımlarından Pescara ‘Covid-19’a bir tekme de sen at’ sloganıyla genç taraftarları arasında bir forma tasarım yarışması düzenlendi. Ülkedeki salgın nedeniyle evlerinde kalmak zorunda kalan çocukları neşelendirmek adına yapılan yarışmanın galibi ise 6 yaşındaki Luigi D’Agostino oldu. Pescara Kulübü, gelecek sezon minik Luigi’nin tasarladığı yunus motifli formayı giyecek.