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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 13:56 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu

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Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu
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Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak oldu.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak bugün İlhan Cavcav Tesisleri’nde resmi sözleşmeye imza attı. Başkanımız Murat Cavcav, teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak’a başarılar dilerken, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mehmet Altıparmak’ın yardımcılıklarını Tanser Aydın, Korhan Özen, Murat Akarsu, Murat Akyüz, Süleyman Varlık, Serkan Atak ile kulüp analiz sorumlularımız Çağatay Erküp ve Özgün Deniz Taşkın yapacak.

Gençlerbirliğinin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu

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