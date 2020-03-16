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Futbol
Haber Giriş: 16.03.2020 - 21:57,Son Güncelleme:/

Gençlerbirliği'nin tesisleri dezenfekte edildi

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Gençlerbirliği'nin tesisleri dezenfekte edildi
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 Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ne ait Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol okulu ve altyapı binası olan D blok, Hacettepe ile altyapı sporcularının yatılı olarak konakladığı C blok, Gençlerbirliği'nin hem idari hem de takım binalarının olduğu A ve B bloklarda, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

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