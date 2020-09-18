MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGençlerbirliği'nin konuğu Konyaspor!
GeriFutbol Gençlerbirliği'nin konuğu Konyaspor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nin konuğu Konyaspor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerbirliği'nin konuğu Konyaspor!
Abone Olgoogle-news

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

19
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Başkent temsilcisi, ilk maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilerek sezona kötü başlamıştı.

Kırmızı-siyahlılar, ilk haftayı maç yapmadan geçen İtitifak Holding Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Gençlerbirliği'nin 39 yaşındaki çalıştırıcısı Mert Nobre de teknik direktörlük kariyerindeki ilk galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.

 

Gençlerbirliğinin konuğu Konyaspor

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle