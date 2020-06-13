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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 09:51,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nin konuğu Konyaspor

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Gençlerbirliği'nin konuğu Konyaspor
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

Başkent temsilcisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'deki ilk maçına yarın çıkacak.

Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Gençlerbirliği, ligdeki son maçında 14 Mart'ta Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşmış ve rakibine 1-0 yenilmişti.

Üç ay sonra yeniden sahaya çıkacak kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de 28 puanla 12. sırada yer alıyor.

Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Ömer Alper Tatlısu ile cezalı Fabricio Baiano, İttifak Holding Konyaspor'a karşı görev yapamayacak.

Gençlerbirliğinin konuğu Konyaspor

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