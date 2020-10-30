Gençlerbirliği'nin konuğu Gaziantep FK! Sahasındaki son 5 maçta...
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Ligde şu ana kadar 5 maça çıkan ve sadece deplasmanda Beşiktaş'ı yenen Gençlerbirliği, bunun dışında bir beraberlik, üç yenilgi yaşadı. Haftaya 4 puanla 20. sırada giren başkent temsilcisi, geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildi.
Sahasında oynadığı son 5 lig maçında galibiyet elde edemeyen Gençlerbirliği, iç sahadaki son 3 puanını geçen sezon 14 Haziran'da İttifak Holding Konyaspor karşısında aldı.
Konuk Gaziantep FK ise ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenerek aldı. Ligde birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Gaziantep FK, dört maçtan da beraberlik alarak 7 puan topladı ve haftaya 13. sırada girdi.
Gençlerbirliği, ligde geçen sezon deplasmanda 4-1 yenildiği rakibini sahasında 1-0 mağlup etmişti.
Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında yarın saat 13.30'da Eryaman Stadı'nda başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.
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