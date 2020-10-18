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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 10:14 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nin konuğu Denizlispor! Tek eksik Salih Dursun...

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Gençlerbirliği'nin konuğu Denizlispor! Tek eksik Salih Dursun...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 3 maçta 4 puan topladı.

Sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilen başkent temsilcisi, 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Milli ara öncesi Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor karşısına moralli çıkacak.

Başkent ekibinde Salih Dursun, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

 

Gençlerbirliğinin konuğu Denizlispor Tek eksik Salih Dursun...

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