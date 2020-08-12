MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGençlerbirliği'ne Hacettepe'den 7 takviye
GeriFutbol Gençlerbirliği'ne Hacettepe'den 7 takviye
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 17:13,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'ne Hacettepe'den 7 takviye

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerbirliği'ne Hacettepe'den 7 takviye
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, pilot takımı Hacettepe'den A takımı bünyesine 7 takviye yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdüren başkent ekibi A takımı güçlendirmeye devam ediyor.

Kırmızı-siyahlı ekibin 2020-2021 sezonu için yeni isimler belirlediğinin vurgulandığı açıklamada, "Kamp kadromuzda pilot takımımız Hacettepe'den Kadir Enes Kıra, Ömürcan Artan, Mustafa Seyhan, Serdarcan Eralp, Muhammed Barutçu, Yağız Suat Bolat ile Mehmetcan Güngör de yer alacak." denildi.

Gençlerbirliğine Hacettepeden 7 takviye

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle