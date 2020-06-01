MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGençlerbirliği'nden Sessegnon'a doğum günü kutlama mesajı
GeriFutbol Gençlerbirliği'nden Sessegnon'a doğum günü kutlama mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 12:45,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nden Sessegnon'a doğum günü kutlama mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerbirliği'nden Sessegnon'a doğum günü kutlama mesajı
Abone Olgoogle-news

Gençlerbirliği, futbolcusu Stephane Sessegnon'un doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kırmızı-siyahlı futbolcu 36 yaşına girdi.

Başkent kulübünün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Bugün futbolcumuz Stephane Sessegnon'un doğum günü. Mutlu yıllar Sessegnon!" ifadesi kullanıldı.

Gençlerbirliğinden Sessegnona doğum günü kutlama mesajı

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle