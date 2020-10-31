MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGençlerbirliği'nden Nurullah Eriklioğlu için başsağlığı mesajı
GeriFutbol Gençlerbirliği'nden Nurullah Eriklioğlu için başsağlığı mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 31.10.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nden Nurullah Eriklioğlu için başsağlığı mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerbirliği'nden Nurullah Eriklioğlu için başsağlığı mesajı
Abone Olgoogle-news

Gençlerbirliği, vefat eden eski futbolcusu Nurullah Eriklioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "1970’li yıllarda formamızı giymiş olan eski futbolcumuz Nurullah Eriklioğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Eriklioğlu'nun cenazesinin bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Gençlerbirliğinden Nurullah Eriklioğlu için başsağlığı mesajı

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle