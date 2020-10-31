Gençlerbirliği'nden Nurullah Eriklioğlu için başsağlığı mesajı

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "1970’li yıllarda formamızı giymiş olan eski futbolcumuz Nurullah Eriklioğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.



Eriklioğlu'nun cenazesinin bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

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