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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 17:36,Son Güncelleme:/

Gençlerbirliği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin liralık destek!

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Gençlerbirliği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin liralık destek!
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Gençlerbirliği Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin liralık destek verdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun kampanyaya 100 bin liralık destek verme kararı aldığı belirtildi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da yaptığı açıklamada, bireysel yardımların dışında kulüp olarak da kampanyaya destek vermek istediklerini vurgulayarak, "Zorlu süreci el birliğiyle atlatılacağımıza inanıyoruz. Virüsle mücadele konusunda sağlık çalışanlarımıza bu vesileyle özellikle teşekkür etmek istiyorum. Virüsten etkilenen vatandaşlarımıza da acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliğinden Milli Dayanışma Kampanyasına 100 bin liralık destek

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