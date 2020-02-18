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GeriFutbol Gençlerbirliği'nden "kardeşlerin derbisi" paylaşımı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 12:28,Son Güncelleme:/

Gençlerbirliği'nden "kardeşlerin derbisi" paylaşımı

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Gençlerbirliği'nden "kardeşlerin derbisi" paylaşımı

Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maç öncesi "kardeşlerin derbisi" paylaşımında bulundu.

Başkent derbisi öncesinde Gençlerbirliği Kulübünün sosyal medya hesaplarında, "kardeşlik" videosu yayınlandı.

Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü tribünlerinin sevilen iki ismi Muzaffer ve Eser Güngör kardeşler, maç öncesinde derbiyi konuşmak için bir araya geldi.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen çekimlerde iki kardeş, iki takımın nasıl taraftarı olduklarından derbi beklentilerine kadar birçok konuya değindi.

"Ankara derbisini diğer derbilerden ayıran ne?" sorusuna Eser Güngör tek kelimeyle "kardeşlik" derken, Muzaffer de "Aynı şehrin takımıyız. Ankaragücü taraftarı da biz de aynı sokaklarda dolaşıyoruz. İki taraf da şehrinin takımını destekliyor." yanıtını verdi.

Cristiano Ronaldo'nun Juventus formasıyla Serie A'da attığı golleri izliyoruz;

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