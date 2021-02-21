Gençlerbirliği'nden Giovanni Sio açıklaması! Maçtan sonra rahatsızlanınca...

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası rahatsızlanan sporcumuz Giovanni Sio‘nun Ankara Acıbadem Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinde bazı kan değerlerinde standart dışı değerler saptanmıştır.

Ankara Acıbadem Hastanesi’ndeki uzman doktorlar tarafından kulübümüze “konsültasyonlar sonucunda teşhis için daha ileri tetkikler gerektiği ve futbolcunun bu süreçte antrenmana çıkmasının sakıncalı olabileceği” yönünde görüş bildirilmiştir.

Bu süreçte Ankara’da bulunan futbolcumuzun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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