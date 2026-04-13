Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı açıklaması ve Volkan Demirel kararı!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 18:38

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, teknik direktör Volkan Demirel hakkında ortaya atılan ayrılık iddialarını yalanladı.

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Süper Lig'de gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçı ve Volkan Demirel'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Arda Çakmak, Radyo'ya verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

Volkan Demirel ve ekibinin arkasındayız. Ekibiyle birlikte son 5 maçta takımımızın başında olacaklar. Galatasaray maçını kaybetsek de Volkan Demirel ile devam edeceğiz. Yine söylüyorum; Volkan Demirel sezon sonuna kadar bizimle birlikte olacak.

Gözden KaçmasınShakhtar Donetskin liderlik maçında hava saldırısı alarmı Arda Turan 45 dakika beklediShakhtar Donetsk'in liderlik maçında hava saldırısı alarmı! Arda Turan 45 dakika beklediHaberi görüntüle

KONGRE YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ

Beni evde pijamalarımla televizyon izlerken, takım kayyuma kalmasın diye başkan yaptınız. Şimdi borçlar azalınca herkes başkanlık hayali kurmaya başladı. Buradan söylüyorum: 2.5 yıl kongre yapmayı düşünmüyoruz.

BORCU AÇIKLADI

Göreve geldiğimizde kulübün 900 milyon TL ödemesi vardı. Şu anda güncel borcumuz 250 milyon TL’ye düştü. Bu borçlar içerisinde yöneticilerin sağladığı kasa kolaylıkları yok. Eski yöneticilerin bu paraları geri isteyeceklerini düşünmüyorum, zaten istememeleri de lazım.

