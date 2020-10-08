MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
GeriFutbol Gençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 19:00 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
Abone Olgoogle-news

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde üç günlük iznin ardından toplanan kırmızı-siyahlıların, teknik direktör Mert Nobre yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Berat Ayberk Özdemir, İlker Karakaş, Mattias Johansson, Kristoffer Nordfeldt ve Floyd Ayite'nin katılmadığı aktarıldı.
Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın devam edecek

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle