MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları
GeriFutbol Gençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 10.10.2020 - 19:34 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları
Abone Olgoogle-news

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Milli maç arasında hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleri ve dar alanda oyunla başlayan antrenman, taktik çalışmayla devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren idman çift kale maçla sona erdi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle