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GeriFutbol Gençlerbirliği'nde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 20:00 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

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Gençlerbirliği'nde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleri ve dar alanda çift kale maç ile başlayan, teknik direktör Mert Nobre yönetimindeki antrenman, son bölümde yapılan taktik çift kale maç ile tamamlandı.

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