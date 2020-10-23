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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 14:49 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Yeni Malatyaspor hazırlıkları! Dar alanda taktik uygulamaları...

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Gençlerbirliği'nde Yeni Malatyaspor hazırlıkları! Dar alanda taktik uygulamaları...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, dar alanda taktik uygulamaları ve gol çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, son bölümde yapılan taktik çift kale maçla tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen Sio ve Salih Dursun, antrenmana katılmadı.

 

Gençlerbirliğinde Yeni Malatyaspor hazırlıkları Dar alanda taktik uygulamaları...

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