Gençlerbirliği'nde Yeni Malatyaspor hazırlıkları! Dar alanda taktik uygulamaları...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, dar alanda taktik uygulamaları ve gol çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, son bölümde yapılan taktik çift kale maçla tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen Sio ve Salih Dursun, antrenmana katılmadı.

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