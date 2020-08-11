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GeriFutbol Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre'nin ekibi belli oldu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 16:42,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre'nin ekibi belli oldu

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Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre'nin ekibi belli oldu
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Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre'nin yardımcıları belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mert Nobre'nin yardımcılıklarını Süleyman Bayram, Taşkın Aksoy ile kondisyon antrenörleri Emrah Sirkecioğlu, Eduardo Caro Balada ve kaleci antrenörü Suat Arıcan yapacak" denildi.

Gençlerbirliğinde teknik direktör Mert Nobrenin ekibi belli oldu

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