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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 15:53 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Sivasspor hazırlıkları! Pas çalışması...

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Gençlerbirliği'nde Sivasspor hazırlıkları! Pas çalışması...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında 24 Aralık Perşembe günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, günü tek antrenmanla geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra pas çalışması yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, dar alanda yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

 

Gençlerbirliğinde Sivasspor hazırlıkları Pas çalışması...

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