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DHA
Haber Giriş: 22.08.2020 - 19:42 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Salih Dursun şoku! 6-7 ay yok...

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Gençlerbirliği'nde Salih Dursun şoku! 6-7 ay yok...
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Gençlerbirliği, sol diz ön çapraz bağlarında kopma gerçekleşen yeni transferi Salih Dursun'un 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Gençlerbirliği Kulübü, dün yapılan antrenmanda sakatlanan Salih Dursun’un sol diz ön çapraz bağında kopukluk tespit edildiğini ve oyuncunun 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Ankara ekibine tecrübeli futbolcusundan kötü haber geldi. Dün yapılan yeni sezon çalışmasında sakatlanan Salih Dursun’un 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Gençlerbirliği Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Salih Dursun’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yeniden sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

Gençlerbirliğinde Salih Dursun şoku 6-7 ay yok...

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