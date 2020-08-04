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GeriFutbol Gençlerbirliği'nde Sadio Diallo ile yollar ayrıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 21:16,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Sadio Diallo ile yollar ayrıldı

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Gençlerbirliği'nde Sadio Diallo ile yollar ayrıldı
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Gençlerbirliği, Gineli orta saha oyuncusu Sadio Diallo ile yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda formamızı giyen Sadio Diallo ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Sadio Diallo'ya kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon başında Hatayspor'dan transfer edilen Gineli oyuncu, 6 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giydi.

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