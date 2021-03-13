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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.03.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati'nin ilk sınavı Fenerbahçe!

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Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati'nin ilk sınavı Fenerbahçe!

Gençlerbirliği, Özcan Bizati yönetimindeki ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde ilk maçına çıkacak. Başkent ekibinde Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıştı.

Ligde 11 maçtır kazanamayan kırmızı-siyahlılar, 21 puanla son sırada yer alıyor.

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